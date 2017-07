Zimmern Drei Tage für Sportplatz-Eröffnung

Zimmern-Horgen (nk). 2013 hat der Sportverein Horgen (SVH) beschlossen, dass ein neuer Fußballplatz notwendig ist. Vier Jahre später ist es so weit – das neue Spielfeld wird offiziell eingeweiht. Am Wochenende bis 9. Juli hat der Verein aus diesem Anlass ein buntes Festprogramm auf dem Sportgelände Kapf in Horgen zusammengestellt. So lädt der Verein am Samstag, 8. Juli, ab 18.30 Uhr zum Festakt – musikalisch vom Musikverein Eintracht Horgen begleitet. Im Anschluss an diesen findet eine grün-weiße Nacht mit dem Duo "Figa & Schuss" statt – der Eintritt ist frei. Mittags an dem Tag wird um 16 Uhr ein Spiel des SVH I gegen den SV Zimmern I ausgetragen.