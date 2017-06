Zimmern Disko-Besuch endet im Krankenhaus

Zimmern o. R. /Rottweil - Erst ein Streit in der Diskothek Fame, dann eine Schlägerei draußen, in die zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes verwickelt gewesen sein sollen: Ein 27-jähriger Diskobesucher ist am Wochenende schwer im Gesicht verletzt worden. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.