Zimmern Dieter Albrecht tritt in Zimmern an

Zimmern o. R. Albrecht, Ex-Stadtrat aus Rottweil und Abschleppunternehmer, ist in Zimmern hinreichend bekannt. Dies liegt vor allem daran, dass er die Kommune am liebsten nach Rottweil eingemeinden würde. Wobei der 51-Jährige betont, er spreche bewusst nicht von Eingemeindung, sondern von Zusammenführung. "Etwas positiv zusammenführen ist emotional etwas anderes als zu sagen: Hier schluckt ein Größerer einen Kleineren."

Versiert "in Führung" und als "Problemlöser"

Mit diesem Thema zieht Dieter E. Albrecht in den Wahlkampf. Andere Punkte greift er nicht auf. Er kandidiere nicht für seine persönliche Karriere, sondern für das Gemeinwohl, erklärt Albrecht. So will er seinen Posten, sollte er erfolgreich sein, auch gleich wieder abschaffen.