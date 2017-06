Zimmern Die Gewinner der Herzen

Zimmern o. R./Bad Mergentheim. Pünktlich um 11 Uhr ging es mit 35 Fans und Partnern los nach Bad Mergentheim. Im Bus saß Fan Hubert Bross am Steuer. Bei einer Rast blieb es bei einem Piccolo für die weiblichen Teilnehmer, denn den Musikanten hatte Dirigent Michael Mager bis zum Auftritt Alkohol-Abstinenz verordnet.

Auf dem Marktplatz in Bad Mergentheim kamen die Stettener Eschachtalmusikanten gegen 14.15 Uhr an und wurden gleich freundlich in Empfang genommen. In einem Raum der Touristinformation konnten sie die Instrumente deponieren und sich für den Wettbewerb einspielen, bevor von 15.30 bis 16.30 Uhr dann der Soundcheck auf der Bühne anstand. Anschließend konnten die anderen Formationen begutachten oder das Städtchen erkundet werden.

Gegen 20 Uhr wurde es dann spannend. Dass es nicht einfach werden würde, erahnten die Eschachtalmusikanten, als die erste Gruppe auf der Bühne loslegte. Startnummer 1 war die "Wüste Welle", eine Tübinger Formation bestehend aus Berufsmusikern, Musiklehrern und Musikstudenten. Sie überzeugte zwar nicht unbedingt das Publikum aber auf alle Fälle die Jury. Als zweites Ensemble waren dann die Musiker aus Stetten dran. Die Nervosität hielt sich dabei in Grenzen, denn sie wussten: Mit ihrem Auftritt würden sie auf jeden Fall das Publikum begeistern. Und so war es auch. Es gab tosenden Beifall. Nachdem dann auch noch Moderator Michael Branik hinter der Bühne den Stettenern ein Lob ausgesprochen hatte, waren sie zuversichtlich, einen der vorderen Plätze zu belegen.