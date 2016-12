Zimmern Der "Pflege-Opa" bleibt für immer

Kreis Rottweil. "Das ist ein Gottesgeschenk, dass man nicht in ein Heim kommt, sondern in eine Familie", findet Peter Waßer. Damit hat er alles gesagt: Es gefällt ihm bei Marianne Hilser und ihrer Familie in Weiler.

Die 59-Jährige arbeitet in einem Altenpflegeheim. Oft hat sie dabei nicht die Zeit, sich so intensiv mit den Bewohnern zu beschäftigen, wie sie das gerne würde. Dann hat sie Senioren aus Gastfamilien getroffen und gedacht: "Das ist eine super Sache."

Viele Ältere, die nicht mehr allein leben können, haben keine Wahl: Sie müssen in ein Heim umziehen. Dort allerdings sei die Versorgung in der Regel nicht so individuell und liebevoll wie in einer Gastfamilie, erklärt Lothar Seiter vom Fachdienst Netzwerker.