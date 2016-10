Zimmern "Der Name muss sich auch am Telefon gut anhören"

Zimmern o. R. Gespannt blickten alle zu den Fenstern des ersten Stocks, wo sich einige Kinder mit großen Schildern in einer Reihe aufgestellt hatten. Nach und nach wurden diese umgedreht, bis schließlich der volle neue Name zu lesen war: Schildeck-Schule.

"Diese Schule ist einfach etwas ganz besonderes", verkündet Schulleiterin Christine Weber, und es sei ihr immer komisch vorgekommen, sich am Telefon mit dem Namen einer Schule zu melden, die gar keinen richtigen Namen hat. Im März habe man deswegen angefangen, Plakate aufzuhängen, die die Bürger dazu aufriefen, sich einen Namen für die Grundschule einfallen zu lassen. Einen Monat später hatte sich dann ein Gremium getroffen, um den passendsten Vorschlag auszuwählen.

Ausschlaggebend sei am Ende auch gewesen, dass der Name am Telefon einfach gut klingt, meint Weber und lacht.