Zimmern Der morgige Sonntag ist in Zimmern der Tag der Entscheidung

Zwei Kandidaten haben sich für das Amt beworben – Dieter E. Albrecht aus Rottweil und die Schömbergerin Carmen Merz. In Bürgergesprächen und bei der offiziellen Kandidatenvorstellung haben sie in den vergangenen Wochen Einblicke in ihre Ziele und Ideen für Zimmern gegeben. Nun sind die Zimmerner gefragt.

Insgesamt gibt es 4965 Wahlberechtigte im Hauptort sowie in Flözlingen, Horgen und Stetten.

Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Sieben Wahlbezirke sind es im Gesamten, einer davon ist der Briefwahlbezirk. Zimmern ist eingeteilt in vier Bereiche: Nord, Ost, West und Süd. Gewählt wird in vier Klassenzimmern in der Grund- und Werkrealschule. Das Horgener Wahllokal befindet sich im dortigen Rathaus, auch in Stetten wird in der Ortschaftsverwaltung abgestimmt. Bürger aus Flözlingen können ihre Stimmen in der Halle abgeben.