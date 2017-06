Zimmern Ortskern: Dörflicher Charakter soll bleiben

Im günstigsten Fall, sofern keine Einwände vorgetragen würden, könne der Gemeinderat bereits in neun bis zehn Wochen den Satzungsbeschluss fassen, rechnete Weisser vor. Denn: Im beschleunigten Verfahren entfällt ein Verfahrensschritt. Weisser plädierte dafür, den Bereich als urbanes Gebiet anstatt wie bisher als Mischgebiet auszuweisen.

Forderung nach restriktiveren Angaben zu den Werbeanlagen

Diese neue Baugebietskategorie existiert erst seit wenigen Monaten. Damit können die Kommunen künftig im Innenbereich stärker nachverdichten. Der neue Paragraf der Baunutzungsverordnung soll Kommunen ermöglichen, die "Stadt der kurzen Wege" zu planen, in der Wohnen, Arbeiten, Versorgung, Bildung, Kultur und Erholung nahe beieinander liegen. So steht es in der Baunutzungsverordnung. Vorrangiges Ziel der Novelle, so war im Vorfeld der Änderung zu lesen, ist die Eindämmung des Flächenverbrauchs.

Architekt Cleffmann und Bernhard Merz sprachen davon, neben Gewerberäumen zukunftsorientierte und altersgerechte Wohnungen zu schaffen. "Es ist kein riesiger ›Klotz‹ geplant, sondern es werden mehrere Einzelbaukörper errichtet, die den dörflichen Charakter bewahren", trug der Planer vor. Wichtig sei auch, dass ein Platz, nämlich die Ortsmitte, entstehe. Das Hauptgebäude verfüge über ein Satteldach. Das erste Gebäude stehe direkt gegenüber dem Bürogebäude auf der anderen Straßenseite und solle als Pendant eine Torwirkung erzeugen.

Ratsmitglied Thomas Dausch lobte den Architekten: "Diese Variante mit der Torwirkung ist sehr gelungen, die Baukörper in drei unterschiedlichen warmen Farben wirken nicht wie ein Klotz."

Gemeinderat Winfried Praglowski appellierte an den Investor, auch an eine Ladestation für Elektroautos zu denken. In den Texten der Bebauungsplanänderung hätte Praglowski indes gerne restriktivere Angaben zu den Werbeanlagen gesehen. "Wir wollen keine plakativen Wände, aber wir bitten darum, die Vorgaben nicht zu eng zu fassen", entgegnete hierauf Bernhard Merz.

Die Verwaltung wies darauf hin, dass das Gebäude direkt an die Grenze zum Gemeindegrundstück reiche und somit die Gemeinde bei weiteren Werbeanlagen mitbestimme. "Wir werden das Vorhaben meines Vorgängers in nächster Zeit zu einem guten Abschluss bringen", zeigte sich Bürgermeisterin Carmen Merz überzeugt.