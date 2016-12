Zimmern Champions hecheln in die Saison

So wurden bereits im Oktober zum Saisonbeginn für die Besitzer von Schlittenhunden wiederum die 18. Schlittenhunde-Trainingsläufe durchgeführt.

Insgesamt 26 Teilnehmer reisten aus Sachsen, Brandenburg und Thüringen mit rund 50 Hunden an und die Wiese am Aussichtsturm verwandelte sich in ein Schlittenhunde- Camp. Aufregung, Gebell, Vorfreude, ja sogar ein Hauch von Alaska lag in der Luft.

Jahreszeitgemäß finden die Trainingsläufe in Vorbereitung auf die Wintersaison mit Wagen anstatt Schlitten statt.