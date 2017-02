Zimmern Carmen Merz gibt Bewerbung ab

Nach zwei Jahren wechselte Carmen Merz dann zum Deutschen Roten Kreuz. "Beim DRK-Kreisverband Zollernalb, der 180 hauptamtliche Mitarbeiter und 2500 Ehrenamtliche zählt, begann sie als Personalleiterin und stieg in der Hilfsorganisation bis zur Geschäftsführerin auf", heißt es in der Pressemitteilung. Diese Führungsposition habe sie mittlerweile im siebten Jahr inne und verantworte ein Bilanzvolumen von über zwölf Millionen Euro.

Carmen Merz spricht von "erheblichen Anforderungen", die so eine Spitzenposition ihr abverlange. Deshalb habe sie drei weitere Jahre lang berufsbegleitend an der Balinger Fachschule für Betriebswirtschaft gebüffelt. 2002 machte sie ihren zweiten Berufsabschluss zur staatlich geprüften Betriebswirtin.

Das würde in Zimmern nicht schaden, meint die Schömbergerin: "Ich kann ökonomisch denken und verstehe die Sprache der Wirtschaft." Mit den ansässigen Unternehmen will sie in einen "engen, partnerschaftlichen Dialog" treten. "Zimmern ob Rottweil ist als vorzüglicher Wirtschaftsstandort mit großartigen Unternehmen gesegnet", erklärt die verheiratete Mutter zweier Kinder. Emil Masers engagierte Gewerbeförderung habe reiche Früchte getragen. Dem Zimmerner Bürgermeister übergab sie gestern ihre Bewerbung übrigens persönlich. "Ohne steigende Einnahmen aus Gewerbesteuern und anteilige Einkommensteuern, wie sie vor allem im Inkom erwirtschaftet werden, hätte die vormals klamme Kommune ihre Finanzen kaum konsolidieren können", meint Merz.

Sie hat bereits seit Jahresbeginn Gespräche geführt, um ihre Kandidatur vorzubereiten. Geräuschlos, aber gründlich habe sie sich mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut gemacht, wie es heißt. Sie unterhielt sich dabei mit Gemeinderäten, Schultes und Rathausmitarbeitern. Dabei habe man ihr das Gefühl gegeben, sie passe hierher.

Im Falle ihrer Wahl will die 42-Jährige auf einen fairen Interessenausgleich zwischen allen Ortsteilen achten. "Wenn niemand fürchten muss, er komme zu kurz, tut sich jeder leichter, Vorhaben mitzutragen, die Zimmern ob Rottweil insgesamt voranbringen." Deshalb habe sie frühzeitig mit den Ortsvorsteher Matthias Sigrist (Horgen), Reiner Haas (Flözlingen) und Gerhard Wodzisz (Stetten) Kontakt aufgenommen.

Bewerbungen für die Bürgermeisterwahl sind noch bis Montag, 13. Februar, möglich. Bald darauf will Carmen Merz Bürgergespräche anbieten. In jedem Ortsteil sei eine Abendveranstaltung geplant. Bisher hat Merz nur einen Gegenkandidaten: Dieter E. Albrecht. Der Rottweiler Abschleppunternehmer und Ex-Stadtrat hatte seine Bewerbung am 19. Januar abgegeben.

Weitere Informationen: Noch sind die Infos spärlich, aber auf dieser Seite will die Kandidatin künftig die Zimmerner Bürger auf dem Laufenden halten: www.carmen-merz.de.

Gute Nachricht: Mit der Bewerbung von Carmen Merz haben die Zimmerner Bürger am 12. März eine echte Wahl. Obwohl Bewerbungen für den Posten von Rathaus-Chef Emil Maser seit 17. Dezember möglich sind, dauerte es gut einen Monat, bis endlich jemand seinen Hut in den Ring warf. Dieter E. Albrecht aus Rottweil machte den Anfang. Dann tat sich, bis gestern, nichts. Mit Merz kam nicht nur die Auswahlmöglichkeit, sondern auch die Aussicht auf einen gehaltvollen Wahlkampf. Denn während sie sich offenbar akribisch auf Kandidatur und Zimmerner Zukunftsthemen vorbereitet, hat Albrecht bekennenderweise nur ein Ziel: Er will die Gemeinde und Rottweil zusammenführen. Eine Agenda darüber hinaus verfolgt er nicht. Dass Albecht dennoch Würze in den Wahlkampf bringen wird, zeichnet sich bereits ab. Es wird also spannend bleiben.