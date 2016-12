Zimmern Busunternehmen zählt jetzt die Schüler an Bord

Zimmern-Horgen. Bei Ortsvorsteher Matthias Sigrist waren wiederholt Beschwerden über überfüllte Schulbusse eingegangen. Deshalb hatte Sigrist das Thema auch in der jüngsten Gemeinderatssitzung angesprochen (wir berichteten). Inzwischen habe er mit den Betreibern gesprochen und das Thema sachlich und ausführlich erörtert, heißt es im Kurzbericht aus der Sitzung. Derzeit werden die Schüler in den Bussen elektronisch gezählt. Die Auswertung der Zahlen wird in den nächsten Wochen erwartet. Sigrist bestätigt nach einer Überprüfung vor Ort, dass die Busse sehr überfüllt wirken. Rechtlich sei aber eine noch höhere Personenzahl zugelassen, als es an diesem Tag der Fall war. Einen Grund für die vermeintliche Überfüllung zu finden, sei sehr schwierig. Die Schulen melden bei dem Busunternehmen wesentlich weniger Schüler als tatsächlich befördert werden. In der nächsten Sitzung will Sigrist berichten, was die Zählung des Busunternehmens ergibt.