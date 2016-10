Zimmern Bürgermeister: Wahltag ist am 12. März

Zimmern o. R. (psw). Die Wahl des Nachfolgers von Bürgermeister Emil Maser, dessen dritte Amtsperiode am 2. Mai 2017 abläuft und der mit diesem Tag in den Ruhestand tritt, erfolgt am 12. März 2017. Darauf haben sich Verwaltung und Gemeinderat in der jüngsten Gemeinderatssitzung verständigt. Entfällt dabei auf keinen Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen, ist die dann erforderliche Neuwahl für den 26. März vorgesehen.

Emil Maser übernimmt den Vorsitz im Gemeindewahlausschuss. Im Verhinderungsfall wird er von Ingrid Balke vertreten. Als Beisitzer fungieren in diesem Gremium (in Klammer die Stellvertreter): Winfried Praglowski (Elke Müller), Hans-Georg Scherfer (Karl-Heinz Zimmer) und Guntram Ober (Timo Weber). Das Amt des Schriftführers liegt in den Händen von Hauptamtsleiter Johannes Klingler, seine Vertreterin ist Erika King.

Bewerber können sich von 17. Dezember bis 13. Februar melden