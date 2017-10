Zimmern Birgit Wurster neue Stadtkirchenpfarrerin in Balingen

Widmann betonte, dass nunmehr eine anspruchsvolle Tätigkeit als Pfarrerin der Stadtkirche auf der Grundlage von Glaube und Vertrauen mit vielen Herausforderungen in Zusammenarbeit mit der evangelischen Gesamtkirche Balingen vor ihr liege.

In ihrer eindrucksvollen Antrittsrede versicherte Birgit Wurster, dass sie sich mit Hingabe den Herausforderungen stellen werde. Sie sei bereit, miteinander Kirche zu erleben und zu gestalten.

Der Posaunenchor umrahmte die Investiturfeier. Anschließend fand im Gemeindehaus ein Empfang statt. Das Pfarrerehepaar Birgit Wurster und Ulrich Günther war über elf Jahre in der evangelischen Kirchengemeinde Flözlingen- Zimmern tätig. Seit acht Jahren ist Ulrich Günther Gemeindepfarrer in Bisingen bei Balingen, während Birgit Wurster von dort aus in den vergangenen sechseinhalb Jahren ihre Gemeindepfarrstelle in Sickenhausen bei Reutlingen betreut hat. Das Ehepaar wohnte mit ihrem 18-jährigen Sohn Simon, bisher im Pfarrhaus in Bisingen und ist nunmehr in das neu renovierte Pfarrhaus der Stadtkirche Balingen umgezogen. Birgit Wurster tritt als Stadtkirchenpfarrerin die Nachfolge von Kristina Reichle an, die seit 1. Dezember 2016 Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Flözlingen- Zimmern ist.