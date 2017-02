Zimmern Bewerber treten zum Duell an

Zimmern o. R. (psw). Der Öffentlichkeit stellen sich die Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am Donnerstag, 2. März, in der Zimmerner Sport- und Festhalle vor. Auf diesen Termin haben sich Verwaltung und Gemeinderat noch im vergangenen Jahr verständigt. In der jüngsten Sitzung hat das Gremium zusammen mit der Verwaltung die Modalitäten für diese Veranstaltung festgelegt.