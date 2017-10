Zimmern Besonderer Abend für Geist und Seele

Mit "Bye Bye" von CRO lieferten die Young Voices einen gekonnten Einstieg in den Konzertabend. Und nach diesem Lied von der Liebe des Lebens ging es gefühlvoll weiter mit "Marry You" von Bruno Mars, das der Chor zur Trauung von Till Sauer und seiner Frau in der Kapellenkirche gesungen hatte. "So verbinde ich mit diesem Lied ganz besondere Erinnerungen an einen besonderen Tag. Und ich freue mich, dass ich jetzt mitsingen darf", so Sauer. "Love Can Build a Bridge" sangen vier junge Frauen und sorgten damit für Gänsehaut im Publikum. Mit ihren Solopartien bewiesen sie nicht nur Text- und Tonsicherheit, sondern auch eine ganze Menge Gefühl.