Zimmern Beim Sängerball steppt nicht nur der Bär

Die beiden unterhielten die Gäste mit jeder Menge Anekdoten, bevor die Chor-WG auf der Bühne ihrer Fantasie freien Lauf geben konnte. Was wäre, wenn Zimmern ein Ort in Italien wäre, wenn es den Gesangverein nicht gäbe oder wenn der Liederkranz im Morgenland wäre? Die unglaublichsten Geschichten hatten sich die WG-Einwohner einfallen lassen – und das besondere Zimmerner Kolorit durfte dabei nicht fehlen. Für Gänsehaut-Momente sorgte das Narrenmarsch-Medley des Chors TaktLos: Die Narrenmärsche des Viererbunds riefen den berauschenden Narrentag in Erinnerung. Es standen noch mehrere Tänze auf dem Programm, und zwischen den Darbietungen gab es Zeit zum Schunkeln und Tanzen. Die Partyband Timeless traf zweifelsohne den Geschmack des Publikums, und so feierten die Gäste ausgelassen bis in die Morgenstunden.