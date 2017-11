Zimmern Beide Großprojekte finanziell abgesichert

"Wir haben einen Plan ausgearbeitet, wie die beiden Investitionen verwirklicht werden könnten, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die bisherigen Verhältnisse so bleiben", betonte Weiss. Er deutete allerdings auch an, dass er kein Hellseher sei.

Die Gemeinde erhoffe sich auch Mittel aus dem Ausgleichstock, verriet der Kämmerer. Die letzten beiden Zimmerner Anträge (Kindergarten Rathausstraße und Ortsmitte) lägen schon längere Zeit zurück.

Unter der Prämisse, dass auch der Kindergartenneubau zeitnah erfolgt, weist die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2021 folgende Eckdaten aus: In den Jahren 2019 und 2020 wäre jeweils eine Kreditaufnahme von drei Millionen Euro erforderlich. Auf die Allgemeine Rücklage könnte die Gemeinde in 2019 noch einmal in Höhe von 1,255 Millionen Euro zurückgreifen. Danach wäre die unantastbare Mindestreserve erreicht. Ab dem Jahr 2020 rechnet der Kämmerer wieder mit kleineren Zuführungen zur Allgemeinen Rücklage. Ende 2021 läge die Verschuldung der Gemeinde Zimmern bei 7,401 Millionen Euro. Davon entfielen 7,1 Millionen Euro auf die beiden Großprojekte mit sechs Millionen Euro für den Neubau Sporthalle und 1,1 Millionen Euro für den Neubau des Kindergarten.

Die Gemeinde werde die Zukunft angesichts solcher Zahlen mit Vorsicht, Umsicht und Bedacht angehen, fasste Bürgermeisterin Carmen Merz in ihrem Schlusswort zusammen. Er sei nun etwas zufriedener, "weil der Finanzplan jetzt beide Vorhaben beinhaltet und aufzeigt, dass diese Aufgaben bewältigt werden könnten", gab Kämmerer Weiss zu. In seinem Entwurf vor drei Wochen war der Kindergartenneubau noch nicht aufgenommen. Die Nachricht, dass eine Sanierung nicht mehr wirtschaftlich ist, hatte die Verwaltung erst kurz zuvor erreicht.