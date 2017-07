Zimmern Bei Musik und Gesang

Vorsitzender Walter Kirner freute sich bei der Begrüßung über den sehr guten Besuch dieses Abends zum Genießen. Er dankte allen, die zur Vorbereitung beigetragen haben. Dann ging er noch auf drei anstehende Höhepunkte im Programm ein. So wird die Kolpingsfamilie am Dorffest vom 22. bis 23. Juli teilnehmen. Die seit Jahrzehnten immer mit großem Erfolg angebotene Herbstwanderung findet am 2. September auf dem St.- Gallus-Weg von St. Gallen nach Arbon in der Schweiz statt. Die alle zwei Jahre von der Kolpingsfamilie abgehaltene mehrtägige große Fahrt wird diesmal vom 19. bis 27. Mai die Teilnehmer in das Baltikum mit Besuch von Danzig führen.

Lange saßen die Familienmitglieder dann noch an diesem Sommerabend bei bester Unterhaltung gemütlich beisammen, wobei Waltraud Mager und Herbert Edelmann unermüdlich mit Musik und Gesang für frohe Stimmung sorgten und auch zum Mitsingen einluden. Der Abend aber war erneut ein schöner Beweis für den guten Zusammenhalt der Kolpingsfamilie, zu dem auch der Vorsitzende Walter Kirner seit vielen Jahren wesentlich mit seinem Engagement beiträgt.