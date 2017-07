Zimmern Bei Karaoke-Party bebt das Zelt

Zimmern-Flözlingen (kif). Drei Tage Spaß, Musik und Unterhaltung hieß es am Wochenende in Flözlingen. Beim Würfeln wurde das Jugendblasorchester Eschbronn am Samstagabend aus drei Jugendkapellen als eröffnende Musikergruppe auserkoren. Es folgte Herrenzimmern/Stetten/Lackendorf und schließlich Flözlingen/Horgen.