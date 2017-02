Zimmern Bedarf an Bauplätzen bleibt weiter groß

Auch in den Ortsteilen laufen Vorbereitungen

Die Weiterentwicklung des Wohnbaugebiets "Zimmern-Ost" war auch Thema in der letzten nicht öffentlichen Sitzung, wie der Bürgermeister berichtete. Es gebe, so verriet der Schultes schon mal vorweg, mehrere Ansätze. Doch auch in den Ortsteilen im Eschachtal stehe die Gemeinde Gewehr bei Fuß, was die Wohnbauentwicklung anbelangt.

Mit der Auftragsvergabe von Tiefbauarbeiten, sie waren in einem Gesamtlos ausgeschrieben, hat der Gemeinderat den Startschuss für die Erschließung von drei Wohnbaugebieten gegeben. Es handelt sich um die Bereiche "Kapfberg" (Horgen), "Glaf­fen­äcker III" (Flözlingen) und "Zierenberg IV" (Stetten). Die Erd-, Tief- und Straßenbauarbeiten führe die Firma Efinger aus Aldingen-Aixheim aus. Die Angebotssumme liegt bei 570 062 Euro. Die Verlegung der Wasserleitung übernimmt die Firma Firma Rack aus Renquishausen für 28 309 Euro.