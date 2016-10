Zimmern Bauherr trägt Kosten für Entwurf

Zuvor hatte Martin Weisser vom Ingenieurbüro Weisser & Kernl die eingegangenen Anregungen und Bedenken sowie deren Behandlung erläutert. Auch diesem Punkt stimmte der Gemeinderat geschlossen zu.

Gravierende Einwendungen waren nicht mehr vorgebracht worden. Die angrenzenden Flächen könnten weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden, erklärte Weisser. Ein Bürger hatte um eine ausdrückliche Bestätigung gebeten, welche vom Planer aber nicht als notwendig erachtet wurde. Weisser dazu: "Die angrenzenden Flächen erfahren ja keine Änderung." Das per Ergänzungssatzung erweiterte Baugebiet umfasst nur einen Bauplatz. Ein weiterer Bürger wollte auf der gegenüber liegenden Straßenseite ebenfalls ein Grundstück bebauen. Dieses Vorhaben hätte nur über einen neuen Bebauungsplan umgesetzt werden können. Zuvor wäre noch eine Änderung des Flächennutzungsplans erforderlich gewesen. Was aber am schwersten wiegt: In diesem Fall hätte Flözlingen im potenziellen Baugebiet "Eck", das im Flächennutzungsplan ausgewiesen ist, Fläche verloren. So hatte es die Baurechtsbehörde angedeutet. Und dagegen hatten sich Ortschaftsrat und Gemeinderat bereits früher ausgesprochen.

Die gesamten Kosten für den Planentwurf und die naturschutzrechtliche Überprüfung muss der Bauantragsteller übernehmen.