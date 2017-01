Zimmern Autoren fangen Wunderwelt ein

"Biologie ist mein Hobby, von Kind auf", erzählt Harr. Als Lehrer an einer Grund- und Hauptschule unterrichte er deshalb hauptsächlich naturkundliche Fächer. Seit mehr als 40 Jahren kartiert er die heimische Pflanzenwelt für das staatliche Naturkundemuseum in Stuttgart und ist im Naturschutzbund (Nabu) aktiv. Karl-Heinz Faisst hingegen fand Biologie immer "stinke langweilig". Erst Harr habe ihn dafür begeistern können. Als Journalist bringt Faisst die sprachliche und technische Kompetenz mit, und so ergänzen sich der Fachmann und Faisst ebenso gut wie die beiden Bücher.

"Wenn Fachleute etwas für die breite Öffentlichkeit in ein Buch schreiben möchten, dann neigen sie zum Fachchinesisch", erklärt Faisst, der während der sechsjährigen Arbeit am Buch unter anderem als "Filter" tätig war und die Texte für jedermann leicht verständlich machte. Und das ist das Werk. Denn es soll auch Nichtfachleute sensibilisieren und den Trend zurück zur Natur thematisieren.

Hunderte von Heil-, Gemüse-, Salat- und Gewürzpflanzen wachsen entlang der Eschach und können im Haushalt von unterschiedlichem Nutzen sein. Zu Fuß ist Siegfried Harr den Weg entlang der Eschach abgewandert.

Das Buch lebt vor allem von den zahlreichen großen und farbenprächtigen Bildern von Pflanzen, Tieren und für die Heimatgeschichte denkwürdigen Gebäuden. So gab es auch Tage, an denen das "Top Motiv" nicht geschossen werden konnte und man es an einem anderen Tag noch mal versuchen musste.

Die Fotos sind in den Jahren entstanden, an denen die Experten am Buch arbeiteten. Während Harr sich überwiegend der Flora und Fauna widmete, übernahm Faisst die Luftaufnahmen, Persönlichkeiten und die Kultur.

Denn entlang der Eschach zeichnet sich nicht nur eine Artenvielfalt an Pflanzen und Tieren wie Vögel, Fischen und Käfern, sondern auch Kulturgeschichte.

Mit 22 Meter hohen Hebebühne unterwegs

So finden Pläne, auf denen die Standorte alter Mühlen zu sehen sind, oder Erinnerungen an die Dunninger Schmuckproduktion Platz im neuen Buch. Persönlichkeiten wie der Dunninger Jacob Mayer, der Krupp in den Schatten stelle, oder Landolin Ohnmacht, der zu den bedeutendsten Bildhauern gehöre, verleihen dem Buch eine gelungene Abwechslung an "wertvollen Beiträgen".

Armin Braun aus dem Kreisarchiv habe die beiden Autoren für interessante Themen sensibilisiert und Zugang zu wichtigen Hintergrundmaterialien geschaffen. Über Verbindungen von Siegfried Harr konnten weitere Spezialisten gewonnen werden. "Fotos, die gefehlt haben, habe ich von Naturschutzfreunden bekommen", erzählt Harr dankend. "Das war eine ungemein wertvolle Ergänzung." Mithilfe der Piloten vom Drachenfliegerverein Bösingen gelang es Faisst, Luftaufnahmen zu machen.

Für Bilder sei man aber auch mal mit einer 22 Meter hohen Hebebühne unterwegs gewesen. "Das hat auch Spaß gemacht", sagt Harr und erinnert sich lachend daran, dass der damalige Eschbonner Bürgermeister Walter Ziegler zu ihnen kam und sie verwundert fragte, "was wir da treiben". Die beiden Autoren stellen ihr Buch am Samstag, 4. Februar, ab 18 Uhr in der Horgener Halle vor.