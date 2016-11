Zimmern Auch eine Essiggurke spendet Licht

Viele Lacher löste "Willi Glubschi" aus, dessen riesige Augen als Lämpchen fungierten, sobald unter Zuhilfenahme beider Hände und der salzhaltigen Feuchtigkeit der Haut Willis Stromkreis geschlossen wurde.

Ein weiterer Höhepunkt begeisterte alle: Ein spektakuläres 300 000 Volt-Experiment, in dem eine Schülerin unter Stromspannung gesetzt wurde und ihr tatsächlich die Haare zu Berge standen. Mit solchen Aktionen und Veranstaltungen soll schon früh der Grundstein für ein naturwissenschaftlich-technisches Verständnis gelegt werden. Das ist das Anliegen des "Förderverein Science & Technologie". Das "Science Mobil" tourt seit 2012 durch Baden-Württemberg und führte bereits an zahlreichen Schulen Science Shows vor Ort durch. Diese verstehen sich als Ergänzung und Unterstützung für den Unterricht in den MINT-Fächern, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.

Der Förderverein knüpft mit diesem Projekt an seine langjährigen Erfahrungen bei den "Science Days" im Europapark Rust an. Da längst nicht alle Schulen dorthin kommen können, kommen die Experimente eben zu den Schulen, erklärt Joachim Lerch, Gründer und erster Vorsitzender des Fördervereins. Interessierte Fragen und ganz viel Applaus bewiesen, dass die Schüler diese interaktive Wissenschaftsvorführung hoch spannend fanden.