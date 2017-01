Zimmern Arien in der Arche

Zimmern o. R. Am Samstag, 14. Januar, sind die aus Horgen stammende Sopranistin und Geigerin Laura Cromm sowie der Bariton Harald Hieronymus Hein von der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt im Rahmen der Konzertreihe "Kultur in der Arche" in Zimmern zu Gast. Sie entführen in die Welt der Oper. Als Begleiter konnte der renommierte Pianist Hedayet Djeddikar gewonnen werden.