Zimmern Arbeiten statt Schulbank drücken

Wahl fällt schwer

Aus den verschiedenen Bereichen galt es, vier auszuwählen, was sich als gar nicht so einfach erwies, denn sie waren alle sehr unterschiedlich. Immer zwei Tage verbrachten die Schüler in einem Berufsfeld. Es gab sowohl theoretischen, aber vor allem sehr viel praktischen Unterricht.

Am ersten Tag wurden den Schülern bei einer Hausführung Klassenzimmer und Werkstätten gezeigt und alles Wichtige erklärt. In den folgenden Tagen stellten die Achtklässler ganz verschiedene Werkstücke her, wie zum Beispiel einen Teufelsknoten beim Zimmerer, Brötchen und Hefegebäck beim Bäcker oder Gegenstände aus Metall.