Zimmern An der Wand die Ängste überwinden

Hürten sieht die Therapie mehr als Nachschulung fürs Leben. Jeder Klient erfordere eine andere Methode, einen anderen Heilungsansatz. So entstand auch seine Idee, das Klettern als erlebnisbasierte Methode eingebettet in eine Therapie anzubieten – etwas völlig neues in der Region. Dabei hatte er mit dem Sport früher gar nichts am Hut – bis er im Schwarzwälder Boten über das Ü-60-Klettern im Kletterzentrum K5 gelesen hat. Als er dann an der Kletterwand hing, spürte der Heilpraktiker mit Praxis in Zimmern, dass viele unterschiedliche Empfindungen hochkamen.

"Der Kopf sagt, dass alles sicher ist, aber das Gefühl schreit 100 Prozent Angst", meint Hürten. Und aus welchen Situationen aus seinem Leben kenne man das, dass die Gefühle so übermächtig seien, dass sie einen daran hindern, die Realität so zu sehen, wie sie ist? "Neben der Angst vor der Höhe gibt es noch viel mehr zu entdecken", weiß er seitdem über das Klettern. Wenn nun einer seiner Klienten in die Höhe steigt, so begleitet Hürten ihn über das Headset. Alle Gefühle können unverfälscht mitgeteilt werden. "Wenn man die Kletterwand zunächst hinuntersteigt, geht auf dem Weg eine Vielzahl der Empfindungen mit dem plötzlichen Gefühl der Erleichterung verloren", weiß er. Im Nachgang findet dann ein so genannter sokratischer Dialog basierend auf einem Fragebogen, den Hürten im Vorfeld ausfüllen lässt, statt. Da geht es vor allem um Fragen, die die Themen Sicherheit, Mut/Risiko, Entscheidungsfreudigkeit, Vertrauen, Kontrolle, Scham, Erfolg und Überforderung behandeln. "Ich bin nicht dazu da, um Lösungen vorzukauen, sondern um Fragen zu stellen, sodass die Klienten selbst auf die Lösung kommen", sagt Hürten.

Auch die Hälfte der Strecke ist ein Erfolg

Bisher war er schon mit sechs Personen klettern und hat bisher nur positives Feedback bekommen. "Klettern ist eine Schule des Lebens. Es geht um Sicherheit und Kontrolle, Bedürfnisse, die wir alle haben", meint der Heilpraktiker. Auch die Angst vor Untergang und Vernichtung könne man an der Kletterwand erleben. Vieles komme zum Vorschein, was sonst durch Bewältigungsmechanismen verdrängt wurde.

Auch die Strecken könne er variieren. "Der Klient muss in einem Bereich sein, in dem er sich wohlfühlt. Wenn er aber nicht darüber hinaus geht, dann lernt er auch nichts", meint Hürten. Gleichzeitig sei aber auch Überforderung kontraproduktiv. Interessant sei auch, wie die Kletterer auf seine Anleitung reagieren. Mancher empfinde sie als Bevormundung. Die Ursache dafür sei oft eine autoritäre Erziehung, in deren Folge man sich in seiner Freiheit eingeschränkt fühlt. Wie sehr die Klienten von der Leistungsgesellschaft beeinflusst seien, zeige sich auch beim Klettern. "Sie wollen immer schnell nach oben, aber ist die Hälfte der Strecke nicht schon ein Erfolg?", so der 66-Jährige.

Auch beim Sichern trete viel zutage. Manche seien ergriffen, weil ihnen zum ersten Mal etwas zugetraut oder überhaupt vertraut werde. Für Hürten war die Klettererfahrung eine Bereicherung und er möchte sie in seinem Therapieangebot nicht mehr missen. "An der Wand gibt es viel über einen Menschen zu entdecken", weiß er, denn Körper, Seele und Geist würden immer zusammenhängen.

