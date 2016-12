Zimmern Amtsleiter radelt künftig durch das Eschachtal

Zwar hatte es der Forst 2016 mit Herausforderungen zu tun – ein relativ milder Winter und ein extrem heißer Spätsommer –, dennoch lief es gut. Die Rundholzpreise blieben stabil, und der Holzeinschlag sogar besser als erwartet. "Die Nachfrage nach frischem Holz ist sehr befriedigend", erklärte Uwe Sperlich. Das sei auch für den Kämmerer positiv. Ein Einschlag von 6500 Festmetern Holz war geplant, circa 7183 Festmeter sind es Stand 12. Dezember sogar gewesen. "Ich würde sagen, dass ist ein kleines Abschiedsgeschenk von Herr Schupp an die Gemeindekasse."

Der bisherige Revierförster wechselt nach 18 Jahren in den Innendienst. Im Forstamt übernimmt er zum 1. Januar eine Sachgebietsleitung. Uwe Sperlich berichtete, dass voraussichtlich Felix Schäfer die Nachfolge Schupps antreten wird.

Dieser erklärte, dass der derzeitige Einschlag in Flözlingen schon zum Forstjahr 2017 zähle. Auch dann sind insgesamt 6500 Festmeter geplant. Größere Hiebe sind etwa im Breitwiesenwald in Horgen vorgesehen, im Hochwald auf Flözlinger Gemarkung und in Stetten. Im Etat findet sich ein Erlös von gut 141 000 Euro.