Zimmern Alles läuft wie am Schnürchen

Zimmern o. R. Folgendes Einsatzszenario wurde angenommen: Ein Palettenstapel außerhalb des Gebäudes geriet in Brand. Dichter Rauch zog durch offene Hallentore in das Gebäude hinein und das Feuer drohte auf dieses überzugreifen.

Als der Einsatzleiter Marc Burkard an dem Übungsobjekt ankam, erfuhr er bei der Erkundung, dass noch mehrere Arbeiter vermisst werden. Aufgabe der Mannschaft des ersten Löschfahrzeugs war es nun in erster Linie, die Vermissten in der verqualmten Halle ausfindig zu machen und zu retten. Zeitgleich wurden draußen der Palettenstapel gelöscht und ein Übergreifen des Feuers mit einer Riegelstellung von der Drehleiter aus verhindert.

Da das Gebäude in einer Sackgasse liegt und somit nur von eine Stichleitung mit sehr niedrigem Druck mit Wasser versorgt wird, wurde mit dem LF 16 TS eine circa 600 Meter lange Schlauchleitung zusätzlich aufgebaut, heißt es in einer Mitteilung.