Zimmern Albrecht stellt Kandidatur in Aussicht

Zimmern o.R.Bis gestern sah es noch mau aus an der Bewerberfront für den Posten des Zimmerner Bürgermeisters. Heute meldet sich ein alter Bekannter zu Wort: Dieter E. Albrecht, Ex-Stadtrat aus Rottweil und Abschleppunternehmer. In Zimmern ist er hinreichend dafür bekannt, dass er die Gemeine am liebsten nach Rottweil eingemeinden würde. Zudem hat er vor acht Jahren schon einmal kandidiert, ohne Erfolg. Dieses Mal fragt er alle Bürger der Gemeinde, ob er erneut antreten soll, eine entsprechende Broschüre liegt laut Albrecht heute in allen Briefkästen. Sein Ziel ist dasselbe wir zuvor: "Die Gesamtgemeinde Zimmern ob Rottweil mit Rottweil zu einer starken, vielfältig attraktiven Stadt zusammenzuführen." Von den Bürgern aus Zimmern, Horgen, Flözlingen und Stetten will er deshalb wissen, ob sie für seine Kandidatur, gegen die Zusammenlegung von Zimmern und Rottweil oder für seine Bewerbung und die Fusion der Kommunen sind. Auch "Ich möchte Sie im Wahlkampf aktiv unterstützen" kann angekreuzt werden. Über Rückmeldungen freut sich der "mögliche Bürgermeister-Kandidat", der in seiner Broschüre auch noch vorrechnet, wie viel Geld sich durch die Eingemeindung einsparen ließe. Sein Ziel sei der aktive Bürokratieabbau und die sinnvolle Steuergeld-Verwendung im Interesse des Gemeinwohls und zugunsten der Bürger, erklärt Albrecht.