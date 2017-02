Zimmern o. R. Bürgermeisterkandidat Dieter E. Albrecht will mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Dabei gelte es auch, Missverständnisse zu klären, etwa die Frage: Wollen Sie den gesamten Mitarbeitern der Gemeinde Zimmern kündigen? Dies sei natürlich nicht der Fall, teilt Albrecht mit, der Zimmern und Rottweil zusammenführen will. Mit der Frage: "Wollen Sie mehr erfahren zu: Mehr politischer Einfluss für Ihre Gemeinde bis in die Kreisstadt hinein! Mehr Geld für Sporthalle, Kindergärten, Vereine, Straßen und so weiter! Einfach mehr Flözlingen, Horgen, Stetten und Zimmern ob Rottweil!", startet er seine öffentlichen Gesprächsrunden. Termine: Montag, 20. Februar, 16 bis 22 Uhr, Abend der offenen Tür – der Kandidat ganz privat bei Kaffee und Tee, Stadtgrabenstraße 6 in Rottweil, Privatwohnung erster Stock; Mittwoch, 22. Februar, ab 18.30 Uhr, Ristorante Da Semi/"Adler", Zimmern; Dienstag, 7. März, ab 18.30 Uhr, "Linde-Post", Horgen; Donnerstag, 9. März, ab 18.30 Uhr, Café Ganter, Flözlingen. Ein weiterer Termin ist in Stetten geplant.