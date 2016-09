Zimmern Abwasserleitung wird zum Zankapfel

Der einzige unmittelbare Nachbar ist Dietmar Rosenberger. Auch der fordert, dass sich Weichler an den Bebauungsplan hält. Zumal er in der Sache noch anders betroffen ist: Auf dem Grundstück Nummer fünf verläuft nämlich eine Abwasserleitung, an die Rosenberger, sein Nachbar und seine Tochter Simone Rosenberger, die ein Haus weiter wohnt, angeschlossen sind. Ungewöhnlicherweise eine private Abwasserleitung, zumindest aus Sicht des Investors und aus Sicht der Zimmerner Verwaltung. Nach Meinung von Simone Rosenberger ist das nicht so eindeutig; die Leitung ist alt und wurde vom früheren Besitzer verlegt. Beim Bau seines Hauses habe die Gemeinde wiederum gesagt, er könne sich daran anschließen, sagt Dietmar Rosenberger. Auch da ist lange her. Vier Parteien waren es zu Beginn, die sich geeinigt hatten über Nutzung und Verlauf. Jetzt gibt es einen neuen Besitzer, Christoph Weichler, und dem ist die Abwasserleitung beim Neubau im Weg.

Die Interessen des Investors und der Anwohner gehen naturgemäß auseinander, die Parteien kommunizieren inzwischen per Anwalt. Den Vorschlag Weichlers, sich, salopp gesagt, auf eigene Kosten abzuhängen, kommt für Dietmar Rosenberger nicht in Frage. Würde sich der neue Nachbar an die Vorgaben halten, dann wäre die Leitung beim Neubau nicht im Weg, meint er.

Das nächste, jüngste Schreiben von Weichlers Anwälten hat es deshalb in sich: Ihr Mandant wolle "mangels Rechtsgrundlage" die Leitung nicht mehr hinnehmen. Weiter heißt es: "Unsere Mandantschaft ist vielmehr berechtigt, die Entwässerung durch diese Leitung in der Zukunft durch Entfernen der Leitung an der Grundstücksgrenze zu unterbinden." In der Zwischenzeit könne Rosenberger den Anschluss ans öffentliche Abwassernetz machen. Am Tag des Baubeginn werde die Entwässerung abgetrennt. Rosenbergers Anwalt wiederum hat dagegen eine einstweilige Verfügung beantragt. Der Gerichtstermin ist am morgigen Mittwoch.

Obwohl es sich auch seiner Meinung nach um eine Provatleitung handelt, sagt Zimmerns Bauamtsleiter Otto Haller: "Er kann sie nicht einfach zumachen.". Den "Rauswurf" könne Christoph Weichler nur über den Rechtsweg erreichen. Nach Angaben von Haller ist ein Anschluss aller drei Parteien ans öffentliche Netz problemlos möglich. Allerdings müssten sie die Kosten dafür tragen.

Zunächst haben die Rosenbergers allerdings andere Sorgen: Stimmt der Gemeinderat heute der Bauvoranfrage zu, wird das Mehrfamilienhaus wohl gebaut.

Der Gemeinderat tagt heute ab 19 Uhr in der "Arche". Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Blutspenderehrung, die Beschaffung einer Lautsprecheranlage für die Zimmerner Halle und das Flözlinger Baugebiets Glaffenäcker III. Zu den zahlreichen Bauangelegenheiten gehört auch der Neubau eines Vierfamilienhauses in Flözlingen und der Neubau von zwei Wohn- und Geschäftshäusern in der Hauptstraße 11 und 13 in Zimmern.