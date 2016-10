Zell Spende ermöglicht Senioren mobile Teilhabe am Alltag

"Wir dürfen Ihnen heute 2000 Euro überreichen", wandte sich der derzeitige Präsident des Lions Club Kinzigtal, Thomas Hafen, an Heimleiter Herbert Schmitz. "Der Grundstein für vier Multifunktionsrollstühle ist gelegt", bedankte sich Schmitz und sah darin eine Motivation, um den restlichen Betrag aus eigenen Mitteln bereit zustellen.

"Wir können so unsere Patienten, die Probleme mit der Haltung ihrer Sitzposition haben, nicht nur aus ihrem Bett holen, sondern sie können auch mal mit uns oder ihren Verwandten einen Ausflug in den Park oder in die Stadt unternehmen", freute sich die Leiterin des Pflegedienstes Martina Heizmann.