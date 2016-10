Zell am Harmersbach Ferienhof lehnt Gäste aus Israel ab

»We Don't want have Guests from Israel« (»Wir möchten keine Gäste aus Israel«), schrieb der Betrieber auf eine Anfrage mehrerer Familien. Ein Portal für Hotelbuchungen sperrte das Angebot im Internet.

Dieser Satz hätte so nicht fallen dürfen, betonte der Anwalt der Eigentümer des Hofes. »Er war niemals so gemeint.« Die vier abgewiesenen Familien würden nächstes Jahr für eine Woche eingeladen. Die 60 bis 80 Gäste aus Israel in diesem Sommer zeigten, dass die Familie nicht antisemitisch sei.