Wolfach Zwischenbericht: Plus von 255 000 Euro

Zu der diesjährigen Haushaltsplanung gesellen sich auf der anderen Seite auch Mehrausgaben beziehungsweise weniger Einnahmen. So liegt die Grundsteuer mit minus 5000 Euro "unter dem Plan".

Für den Winterdienst stellt die Stadt vorsichtshalber 40 000 Euro an Mehrausgaben bereit. Die GPA-Prüfung, die derzeit im Verwaltungsgebäude von externen Prüfern durchgeführt wird, kostet vermutlich rund 20 000 Euro, die bisher noch nicht eingeplant wurden.

Größter Mehrausgabeposten in diesem Jahr ist der Gebäudeunterhaltungspool mit 95 000 Euro, aus dem vor allem die Umbauarbeiten an den Flüchtlingswohnungen in städtischen Gebäuden finanziert werden. Das Hausmeisterhaus und Kirnbacher Rathaus wurden dank dieses Etats für je circa 25 000 Euro hergerichtet.

Für den Zuschuss der Spitalstiftung muss die Stadt 15 000 Euro zusätzlich ausgeben. 5000 Euro mehr fallen zudem für den kürzlichen Bildflug an. Im März hatte die Stadt die Gelegenheit wahrgenommen, zu günstigen Konditionen Luftbilder, die den aktuellen Koordinaten entsprechen, in Auftrag zu geben.

Die Anschlussunterbringung samt Zuschüssen der Flüchtlinge im Containerdorf am Sportplatz wird die Stadt 110 000 Euro zusätzlich zum Haushaltsplan kosten. Der Brandschutz für die Kindertagesstätte Pfiffikus wird mit 10 000 Euro mehr zu buche schlagen.

Altes Fahrzeug ist verkauft

Die Sanierung des naturwissenschaftlichen Fachraums an der Herlinsbachschule wird zusätzlich 20 000 Euro kosten und das kürzlich eingeweihte Fahrzeug der Halbmeiler Freiwilligen Feuerwehr MLF Kinzigtal schließt mit 5000 Euro an Mehrausgaben ab. Das alte Modell ist bereits verkauft worden. Der Schlössleweg wirkt sich mit einem Defizit von 16 000 Euro in der diesjährigen Finanzplanung aus, die beim Geländer am Gassensteg hingegen eingespart werden.

Aktuell verfügt der Haushalt nach der Verrechnung von Einnahmen und Ausgaben somit über zusätzliche 255 000 Euro. Laut Göpferich reicht dieser Betrag nicht dafür aus, um die genehmigte Kreditermächtigung aufzuwiegen.

Und so gelte immer noch, betonte er, abzuwägen, welche zusätzlichen Ausgaben vollzogen werden müssen und notwendig sind.

Weitere Informationen: Der Gemeinderat hatte Anfang des Jahres den Haushalt 2017 mit einem Volumen von 17 110 921 Euro beschlossen. Davon entfallen 14 672 121 Euro auf den Verwaltungshaushalt und 2 438 800 Euro auf den Vermögenshaushalt. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen beträgt 345 595 Euro.