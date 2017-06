Wolfach Zupfer hoffen auf Nachwuchs

Wolfach . Die Hitze kann ihnen nichts anhaben: In dem mintgrün-grau gestrichenen Raum in der Grabenstraße 8 in Wolfach bleibt es auch angesichts der Rekordtemperaturen am Dienstag schön kühl. Fünf Frauen sitzen dort auf Bänken und zupfen Blüten von Blumenstängeln ab.

Es ist eine fleißige Feinarbeit und bereits am heutigen Mittwochabend muss alles gebündelt in 40 Kartons verpackt sein, um am nächsten Tag zwischen 8 und 12 Uhr auf dem Altar auf dem Hugo-Frenzel-Platz kunstvoll als Herz drapiert zu werden. Der Verkehr wird dann teilweise gesperrt und die Stadt wird ihre Maien dort aufbringen.

Ob Katholiken oder Evangelen, die Gruppe in der Grabenstraße ist überkonfessionell. Im Schnitt sind sie 75 bis 88 Jahre alt. Diese Tradition sei bisher immer an Jüngere weitergegeben worden. Derzeit beteiligen sich nur zwei Jüngere: Nicole Oberle sowie Hubert Kiefer. Sie helfen nach getaner Arbeit am Feierabend mit. Die beiden seien diesmal sogar bis nach St. Georgen und Furtwangen gefahren, um schöne, violette Lupinen (siehe Bild) zu holen, da diese in der näheren Umgebung nicht mehr zu finden waren.