Wolfach Zirkus Narrolli kommt zum Zunftabend

Die Zunft wirbt in einer Pressemitteilung mit "atemberaubender Akrobatik, lustigen Clowns, stattlichen Zirkuspferden, zauberhaften Zaubereien und vielem mehr". Dementsprechend lautet das Motto des Abends "Zirkus Narrolli – was für ein Zirkus in Wolfach". Der Abend soll eine Zirkusvorstellung mit der ein oder anderen Überraschung werden. Auch politisches Tagesgeschehen wird verarbeitet.

Die Sitzplätze für diesen Abend sind nummeriert und können im Vorverkauf erworben werden. Man kann sich dabei auf dem Sitzplan seinen Platz aussuchen. Es gibt noch einige Restplätze bei der Wolfacher Bürgerinfo zu erwerben. Alle weiteren Restkarten oder Plätze ohne Nummer können an der Abendkasse gekauft werden. Der Eintritt kostet im Vorverkauf und am Veranstaltungsabend sechs Euro. Einlass ist ab 19 Uhr.