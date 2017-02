Wolfach "Zirkus Narroli" brilliert beim Zunftball

Musikalisch bereicherten mit der Narrenkapelle und eigens engagierten Zirkuskapelle gleich zwei Formationen den Abend. Bevor Narrenvater Hubert Kessler das zirzensische Feuerwerk eröffnete, überreichte das Narrenblättle-Team Spenden an Vertreter von Kindergärten, Grundschule und Narrenzunft als finanzielle Unterstützung des Narrensamens. Das Geld wurde aus dem Verkauf des Narrenblättle erzielt.

Dann hieß es: "Manege frei!" Nach dem triumphalen musikalischen "Einzug der Gladiatoren" galoppierte der kleine Narrenrat als Hengstparade über die Bühne. Bei der großartigen Dressurnummer bewies die Truppe mit sauberen Huflinien in Traversale und spanischem Schritt, dass auch das kleinste Zeichen ihres Dompteurs mit der "Saubloder" kapiert wird. Die fallen gelassenen Pferdeäpfel musste anschließend der melancholische Clown (Bernd Schillinger) aufsammeln, bevor er die Zuschauer mit umwerfenden Zaubereien in seinen Bann zog.

Dem Publikum wurde auch ein Blick hinter die Kulissen des Etablissements gewährt. Der Zirkusdirektor (Bernhard Stelzer) vermutet aufgrund des luxuriösen Bahnhofs und feudalen Rathauses viel Geld in Wolfach und verscherbelt den Zirkus für schlappe 14 Millionen Euro an Bürgermeister Thomas Geppert (Jochen Huber). Der ging nämlich Wahrsagerin Kesselina (Christian Oberfell) auf den Leim, die ihm in Koloratursopran-Stimme eine große Zukunft voraussagte: Geppert´s Regentschaft wird im Zeichen eines monumentalen Bauwerks, einem Oktagon am Wasser, stehen.