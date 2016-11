Wolfach Zentralisierung kommt gut an

Wolfach. Vor allem die Stände in der Schlosshalle verzeichneten laut Mit-Organisator Norbert Limberger, Leiter des AOK-Kundencenters in Wolfach, große Resonanz. Schon die Auftaktveranstaltung im Rathaus mit einem Vortrag vom Chefarzt des Ortenau Klinikums Wolfach, Volker Ansorge, fand großes Interesse.

"Wir wollen mit der Aktion Anreize setzen, sich rechtzeitig um die Gesundheit, unser höchstes Gut, zu kümmern", eröffnete Bürgermeister Thomas Geppert als Schirmherr der Veranstaltung gemeinsam mit Reinhold Waidele, Vorsitzender des Gewerbevereins, die Veranstaltung. Umfassend wurden in dem Vortrag Symptome, Diagnostik und die Therapie des akuten Bauchschmerzes behandelt. Erörtert wurde von dem Mediziner unter anderem auch die Definition von Schmerz und volkswirtschaftlichen Aspekte dieser speziellen gesundheitlichen Probleme.

Ab Mittag präsentierten sich 19 Firmen und Institutionen in Schlosshof und Schlosshalle. Die Fachkräfte der Aussteller beantworteten an den Informationsständen Fragen rund um die Themen Gesundheit, Fitness und Vorsorge. Überdies konnten die Besucher an vielen Aktionen teilnehmen. Attraktive Preise winkten beim Gewinnspiel "Obstraten" am Stand von "Gesundes Kinzigtal". Beim AOK-Quiz "Gesund und Nah" im Schlosshof konnten mit Wissen zum Thema und etwas Glück Eintrittskarten für den Europapark gewonnen werden. Am Infostand des Ortenau-Klinikums bestand die Möglichkeit, sich den Blutdruck messen zu lassen und die Wirkung einer Händedesinfektion zu überprüfen. Kaum Gelegenheit für Vorführungen fanden die Rot-Kreuzler, denn die Nachfrage an Beratung war sehr groß. Einen Blick hinter die Kulissen gewährte Apotheker Jürgen Schmider in der Schloßapotheke. In einer Führung wurde den Besuchern der Weg eines eingereichten Rezepts bis zur Arzneitmittelausgabe gezeigt. Die ehemaligen Schubladen sind durch ein modernes Kommissionierungssystem ersetzt worden. "Das bedeutet enorme Einsparung an Zeit für die Mitarbeiter und hilft bei der Fehlervermeidung", erläuterte Schmider.