Wolfach "Wunsch ist, dass Liederkranz weiter besteht"

Die Vereinslandschaft insgesamt stehe vor Herausforderungen, was den Nachwuchs angeht. Der Bürgermeister betonte, dass die Liedbeiträge des Abends "klasse" waren und er sehr gern zur Versammlung gekommen sei.

Vor der Durchführung der Regularien blickte Schriftführer Franz Mantel auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres zurück. Zwei Kurkonzerte und Auftritte, in unter anderem dem Ortenauklinikum, absolvierten die Sänger. Auch gemeinsame Unternehmungen wie Wanderungen kamen im Vereinsleben nicht zu kurz. Höhepunkt sei jedoch die Sängerfahrt im Mai nach Löf an der Mosel gewesen und das Singen in der St. Martinskirche in Cochem.

Elf Mitglieder geehrt

Chorleiter Peter Bojczuk konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend sein und hatte Metzler gebeten, seinen Bericht vorzutragen. Darin sprach Bojczuk das Problem an, mit nachlassenden Stimmen ein für alle befriedigendes Ergebnis zu erreichen. Der Probenbesuch indes ist sehr gut und Metzler konnte elf Mitglieder für ihren Fleiß auszeichnen.

Mit Urkunden und Ehrennadeln vom Badischen und Deutschen Chorverband würdigte der Präsident vom Chorverband Kinzigtal Anton Unger fünf Sänger für ihre langjährige Zugehörigkeit zum Verein.

Frank Eggert singt seit 25 Jahren im Liederkranz und Heinrich Bramowski seit 40 Jahren. Ein halbes Jahrhundert hält Walter Kasper dem Verein die Treue und erhielt von Unger den Ehrenausweis des Badischen Chorverbandes, der freien Eintritt zu dessen Veranstaltungen gewährt.

Rekordhalter mit der längsten Mitgliedschaft ab der Vereinsgründung 1845 ist aber Willi Waldvogel. Seit 1947 singt der 91-Jährige, der schon lange Ehrenmitglied ist, den zweiten Bass im Chor.

Seit Jahrzehnten sorgt er laut Unger als Hausmeister dafür, dass das Sängerheim immer gut in Schuss ist – und das alles zum Nulltarif. Bei der nächsten Vorstandswahl in drei Jahren kann der Männergesangverein sein 175-jähriges Jubiläum feiern.