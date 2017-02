Wolfach Wunderschöner Abschluss, kein Trauerspiel

Hettich verkündete: "Wir hauen heute nochmals so richtig auf den Putz. Denn es wird ein wunderschöner Abschluss und kein Trauerspiel." Dies strahlten die Schüler auch aus und tobten so richtig in der Pausenhalle.

Nach der Begrüßung durch den Hexenmeister Willi Lutz und einer Polonaise zeigte die zweite Klasse einigen Eltern, die erschienen waren, einen, als Gute-Laune-Wecker verkleideten Tanz.

Die Viertklässler waren als "Halbmeiler Schulhausmänner" verkleidet. Sie tanzten als Holzzimmermänner mit Holzstäben und erhielten dafür viel Beifall. Es war nur ein kleiner Tanz, denn die Schule ist marode und vor der Schließung wird hier nichts mehr repariert.

Im Anschluss an diese Aufführung fuhren die Kinder mit dem Bus nach Wolfach, um an der Elfemess teilnehmen zu können.

Im kommenden Jahr werden die Halbmeiler Schüler dann bei der Fasnet an der Herlinsbachschule präsent sein.