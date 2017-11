Wolfach Wolfach verliert einen Freund und Förderer

Das wurde auch belohnt, indem er am 16. Dezember 2006 für seine Verdienste zum Ehrenmitglied ernannt wurde. Mit ihm verliert die Feuerwehr einen engagierten Mann, der sich um deren Geschicke verdient gemacht hat.

Zudem zählte auch seine Präsenz bei der Freien Narrenzunft zu seinen Hobbys. Dort machte er sich als dienstältester Geldbeutelwäscher einen Namen. Im kommenden Jahr hätte er die 60. Geldbeutelwäsche feiern können.

Er war im Besitz sämtlicher Auszeichnungen bei den Geldbeutelwäschern, bis hin zum Großkreuz der Armut. Zudem war er auch "Rosenkavalier" der Vereinigung. Auch wegen der Fasnet war ihm kein Weg von Hornberg zu weit und er war Wolfach engstens verbunden.

Mit ihm geht ein Freund und Gönner verloren. Immer lebenslustig, hat er bereits in seiner Jugendzeit Wolfach auf Trab gehalten.

Um ihn trauern neben seiner Ehefrau Siglinde und Sohn Ralf mit seiner Ehefrau Carol Frazier, sein Enkelkind Mica und auch der Bruder des Verstorbenen, Hannes Martin.

Die Kameraden der Gesamtwehr Wolfach treffen sich zur Beisetzung von ihrem Ehrenmitglied Klaus Martin am Freitag, 10. November, ab 9 Uhr in Uniform am Gerätehaus Wolfach. Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung findet ab 10 Uhr in Hornberg auf dem Friedhof statt. Es wird eine Fahrgemeinschaft gebildet.