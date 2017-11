Wolfach Wissenschaftler untersucht Schlosshof-Fund

Das Fragment aus Sandstein könnte Teil eines Weihesteins sein, wie diese häufig bei römischen Raststationen gefunden werden. Sehr oft hat ein Centurio den Stein nach einem Gelübde aufgestellt. Das vorliegende Exemplar wurde zum Vermauern zugeschlagen, war sich Pfefferle sicher. Durch den oben und unten sichtbaren Rahmen besteht die Inschrift nur aus drei Zeilen. Die Worte, aber auch zusammengehörigen Begriffe, werden im Text oft durch Punkte eingefasst, stellte Pfefferle zudem fest.

Erste Zeile

Pfefferle unternahm daraufhin einen Deutungsversuch der Inschrift nach einer Sammlung römischer Inschriften vor. Zur ersten Zeile fiel ihm Folgendes auf: Die Vornamen und der Nachname standen sehr wahrscheinlich links auf dem Steinfragment und wurden abgetrennt.

Für die Buchstaben GEE (P oder R) fand sich kein zugehöriges Wort. Es handelte sich vermutlich um zwei Begriffe. Für EP fand sich in der Tabelle nur EPONA, die keltische Schutzgöttin für Pferde. Für die Vorsilbe GE kam nur Genius (Schutzgeist) infrage. Es war zu erwarten, dass der Stifter des Weihesteins etwas mit Pferden zu tun hatte, was sich in der zweiten Zeile bestätigte.

Zweite Zeile

Für die zweite Buchstabenfolge BE (I,L, oder T) fand sich in der Inschriftensammlung nur "Belgarum" und in der Aufzählung der Auxilliareinheiten die "Cohors I Belgarum equitata", womit die teilberittene Kohorte der Belgaren gemeint war.

Diese Kohorte wurde damals in der englischen Gegend von Manchester aufgestellt, wo der keltische Volksstamm der Belgaren siedelte, so Pfefferle. Diese Einheit war zunächst in der Provinz "Dalmatia" und zuletzt in einem Limeskastell bei Öhringen, nach Bauinschriften von 231 und 241 nach Christus, stationiert.

Der unbekannte Stifter des Weihesteins versah seinen Militärdienst in der Reitereinheit (ALA) dieser Kohorte. Er war in seinem Dienstgrad zum Decurio im Rang eines Zenturio aufgestiegen und befehligte eine Turma, die aus 30 Reitern bestand. Eine Turma war im antiken Rom die kleinste taktische Einheit einer ALA, so Pfefferle.

Der erste Buchstabe "A" der dritten und damit letzten Zeile des Funds ist der einzige, der als letzter eines Worts folgt. Er konnte damit keiner genauen Aussage zugeordnet werden. Mit dem zusammen geschriebenen "VE" begannen daher Pfefferles Untersuchungen der dritten Aussage. "Es muss zu einem Wort gehören", war er sich sicher.

Dritte Zeile

In der Liste römischer Inschriften fanden sich einzig die Begriffe Vexillo (Fahne) oder Vexillario (Fahnenträger). "Ich vermutete, dass der Buchstabe ›S‹ noch zum Wort Vexillo gehören muss", erinnerte sich Pfefferle an seine Recherche.

Und: "Volltreffer! Die Ergänzung zu S(ub)VEX(illo) bedeutet, dass der Decurio aus dem aktiven Militärdienst ausgeschieden war, aber als Veteran in seiner Kohorte noch einen Reservedienst leistete", analysierte der Wissenschaftler.

Diesen Reservedienst versah der Decurio vermutlich als Benefiziarier (Leiter) der römischen Straßenstation in Wolfach. Sie muss im Stadtgebiet von Wolfach gelegen haben.

Ein aufwendig gebauter Wasserkanal, der beim Bau einer Abwasserleitung 1998 in der Bergstraße zutage kam, kann zur Versorgung dieser Straßenstation mit Trinkwasser gedient haben. Der Kanal wurde bereits beim Bau der Fundamente der Stadtmauer angeschnitten und ist damit älter als die Stadtmauer selbst.

Der Lösung so nah

Der Fragmentfund des Weihesteins und dieser alte Wasserkanal verdichteten für Pfefferle den Verdacht, dass in römischer Zeit im Bereich des Stadtgebiets eine Straßenstation bestanden haben muss.

Der ehemalige Leiter der Archäologischen Abteilung des Denkmalamts Freiburg, Gerhard Fingerlin (siehe Info), hat wegen zahlreicher römischer Funde, wie beispielsweise Scherben und Münzen, diese Raststation in Wolfach vermutet. "Leider ist er im Herbst 2016 verstorben, sodass er seine Vermutung nicht mehr bestätigt sehen konnte", bedauert Pfefferle.

Rolf Pfefferle ist pensionierter Professor, der früher an der Hochschule Karlsruhe im Fachbereich Bauingenieurwesen gelehrt hat. Zuvor studierte er an der Universität Karlsruhe diese Wissenschaft mit der Vertiefung Konstruktiver Ingenieurbau (Baustatik). An der Universität hat Pfefferle zudem eine Ausbildung in Vermessungstechnik, Wasserbau und Straßenbau absolviert. Auch heute forscht er noch zum römischen Straßenbau. Er wusste, dass eine römische Straße von Straßburg nach Rottweil geführt hat, von der nur die Strecke über den "Hohen Stein" bei Schiltach bekannt war. "Aus Zeitvertreib habe ich Wanderungen unternommen, um vielleicht noch Spuren dieser Straße zu finden", so Pfefferle. Im Bereich Wolfach zum Beispiel beim Alten Siechenwaldweg fand er Baureste. Seine Vermutungen meldete er dem Landesdenkmalamt Freiburg. Der Leiter der Archäologischen Abteilung Gerhard Fingerlin bestärkte Pfefferle und meinte, dass die Spuren richtig sein könnten. Er bat den Professor, seine Forschungen fortzuführen. Pfefferle wurde zudem auch ehrenamtlicher Mitarbeiter des Denkmalamts. Inzwischen reichen seine Entdeckungen von Zunsweier (Kastell) über Schramberg bis hin nach Rottweil mit einer Abzweigstrecke vom Brechsattel über Schiltach, der römischen Straßenstation Brandsteig und zum Kastell Waldmössingen. Zur Archivierung seiner Forschungsarbeiten hat er zwei Bände veröffentlicht.