Wolfach "Wir waren in Umbruchzeiten dabei"

Heikel sei auch, dass der hervorragend ausgebildete Nachwuchs von der Industrie zu Bedingungen abgeholt werde, die Klein- und Mittelbetriebe einfach nicht bieten könnten, ergänzt Kraftfahrzeugmechanikermeister Manfred Schafheutle.

"In Leistungsschauen sollten wir uns mehr engagieren", sieht Maler- und Lackierermeister Manfred Martin auch Handlungsbedarf in den eigenen Reihen. In allen Berufen des Handwerks habe sich in den letzten Jahrzehnten enorm viel getan, meint Steinmetz- und Steinbildhauermeister Reinhold Seemann und "wir waren in diesen Umbruchzeiten dabei".

Trinkfestigkeit gehörte zur "Kundenpflege"

Mut zur Selbstständigkeit haben die Männer vom Fach alle bewiesen und viel dafür geleistet. "Gang schaffe", hieß es 1963 daheim bei Fritz Hiller nach der Hauptschule. Das hat er dann auch gemacht einschließlich der Meisterschule in Freiburg und den Betriebswirt später noch dazu. Heute stehen bei dem Elektroinstallateurmeister 21 Beschäftigte auf der Gehaltsliste.

Die in dem langen Berufsleben persönlich erfahrenen Geschichten der Geehrten liefern Stoff für filmreife Bücher. Der Senior in der Runde, Fleischermeister Fridolin Herzog, der den Diamantenen Meisterbrief für 50 Jahre erhielt, erzählt unter bestätigendem Gelächter, dass früher eine gewisse Trinkfestigkeit einfach zur "Kundenpflege" gehörte.

Den Schnaps ablehnen getraute er sich damals nicht, auch wenn die Wurst – ob des nachfolgend verlorenen Geschmacks – oft genug versalzen war.

"Einmal, in den schlechten Zeiten, ist sogar eine Sau, die abgebrüht auf dem Schragen lag, geklaut worden", erinnert sich Herzog an eine Hausschlachtung. Die Mannschaft war auf einige Schnäpse im Hof verschwunden und als sie wiederkam, war der "Schinken" weg. Nicht gerade zimperlich durften Lehrlinge damals sein. Ohne viel Federlesens wurden Fritz Hiller bei einem vorgeblichen Spiel die seinerzeit lang getragenen Haare raspelkurz geschnitten.

Und doch: "Die Lehre war die schönste Zeit meines Lebens", bekennt Wolfgang Decker und auch Kollege Manfred Martin denkt gern an die Zeit zurück, in der sein Beruf stärkeren künstlerischen Bezug hatte.

Appell für besseren Auftritt des Handwerks

Das Handwerk benötige einen besseren Auftritt in der Öffentlichkeit, zieht das Sextett sein Fazit. Mit dazu beitragen könnten die Politik und Medien, denn "wir sehen das Ergebnis unserer Arbeit".

Und: der Landkreis Ortenaukreis ist mittelständisch geprägt und das Handwerk als Repräsentant und Träger der regionalen Wirtschaft stark vertreten.