Wolfach Winterlinde vor dem Stadttor bald gefällt

Wolfach (red/ms). Der Gemeinderat hat in einer nicht-öffentlichen Sitzung am Mittwochabend beschlossen, die Winterlinde vor dem Wolfacher Schlosstor und der Sparkassenfiliale in der Bahnhofstraße fällen zu lassen. An einem Samstag Ende November oder Anfang Dezember wird ein örtlicher Handwerksbetrieb dies vornehmen. Dazu wird die Bahnhofstraße vorübergehend gesperrt.