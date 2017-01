Wolfach Winter zu warm, Sommer zu trocken

Auch die restlichen Monate des Jahrs konnten an diesem Defizit wenig ändern. Während der Oktober gerade mal die normale Regenmenge zu verzeichnen hatte, war der Dezember durch die ständig über uns lagernden Hochdruckgebiete nahezu niederschlagsfrei. Mit 6,5 Liter pro Quadratmeter wurden lediglich fünf Prozent der Sollmenge gemessen. So war der letzte Monat 2016 der zweittrockenste Dezember seit Vorliegen vergleichbarer Daten in Wolfach ab 1958.

In der ersten Jahreshälfte hatte es die Sonne schwer, sich gegen die vielen Wolken durchzusetzen. Allein der Januar konnte noch mit einem Überschuss von 22 Prozent punkten, während insbesondere Februar und April deutliche Fehlstunden aufwiesen. Ein anderes Bild zeigte sich im dritten Quartal 2016, hier konnten alle drei Monate mit 20 bis 30 Prozent mehr Sonnenschein aufwarten und besserten so die bislang miese Sonnenscheinbilanz ordentlich auf. Während es im Oktober und November wieder zu wenig Sonne gab, schaffte es der Dezember erstmals seit Aufzeichnungsbeginn 1962 die 100-Stunden-Summe zu überspringen und schrieb mit 106,8 Stunden (plus 263 Prozent) einen neuen Rekord. Dieser lag beachtliche 18 Stunden über dem bisherigen Rekord aus dem Jahre 2006.

Dezember viel zu warm

Ein Blick auf die Jahreszeiten weist den Winter 2015/16 als richtigen Mildwinter aus. Lediglich vom 14. bis 22. Januar kam es zu einem winterlichen Wetterabschnitt mit einer Schneedecke und teilweise Dauerfrost. Ansonsten war es teilweise viel zu warm, vor allem Dezember 2015 und Februar 2016 waren im Vergleich zum langjährigen Mittel viel zu warm. Insgesamt war dieser Winter der zweitwärmste der Messreihe; nur übertroffen vom Winter 2006/07.

Der Frühling wich temperaturmäßig nicht sonderlich vom Durchschnitt ab. Es waren zwar alle Monate etwas zu warm, die Abweichung insgesamt blieb mit plus 0,7 Grad jedoch im normalen Bereich. Markanter zeigte sich die Abweichung beim Niederschlag. Es war der nasseste Frühling seit zehn Jahren, es regnete 27 Prozent mehr als normal. Zudem schien die Sonne weniger als üblich, letztlich fehlten gut fünf Prozent, um die Sollmenge zu erfüllen.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten im Juni kam der Sommer dann ab Juli richtig in Schwung und verlängerte sogar in den September, was aber dann dem Herbst zugute kam. Insgesamt war der Sommer 1,6 Grad zu warm, ein Wert, der sich durchaus sehen lassen konnte und immerhin für Platz drei seit dem Jahrtausendwechsel reichte.

Wäre der rekordnasse Juni nicht gewesen, hätte es sogar für einen zu trockenen Sommer gereicht, so aber betrug der Regenüberschuss noch knappe vier Prozent. Dank vieler Sonnenstunden – besonders im August – war die Gesamtbilanz des Sommers mit einem Plus von 14 Prozent kaum schlechter als die des vorausgegangenen Supersommers 2015.

Sommerlicher September

Der Herbst profitierte vor allem von dem sommerlichen September. Oktober und November konnten nichts mehr Wesentliches zum Wärmeüberschuss des Herbstes von plus ein Grad beisteuern. Die seit Juli andauernde Trockenheit setzte sich im Herbst weiter fort, lediglich im Oktober wurde die Normalmenge erreicht. Da auch der November zu trocken blieb, fehlten dem Herbst dann insgesamt 26 Prozent zum Sollwert. Dank dem sonnigen September schaffte es das Tagesgestirn trotz Fehlstunden im Oktober und November noch zu einem leichten Gesamtüberschuss von vier Prozent.

Was außerdem noch auffiel, war die Neigung zu vielen Schwachwindlagen, vor allem in der zweiten Jahreshälfte. In den Herbstmonaten inklusive dem Dezember blieben die sonst üblichen Sturmlagen so gut wie aus. Die Ursache dafür war die häufige Blockierung der Westwinddrift durch meridionale Wetterlagen.

Die im Juni oft verbreitete Aussage, die schweren Unwetter würden den gesamten Sommer bestimmen, bewahrheiteten sich glücklicherweise nicht. Es war im Gegenteil ein eher unwetterarmer Sommer, denn ab Juli waren nur noch wenig Gewitter zu verzeichnen.

Keine Auffälligkeiten zeigten auch Starkregenereignisse im Bereich der Wetterstation. Die Zahl von extremen Starkregentagen von mehr als 50 Liter pro Quadratmeter blieb mit einem Tag im Bereich des langjährigen Durchschnitts. Ebenfalls im Mittelbereich lag die Anzahl der Tage mit Starkregen von mehr als zehn Litern pro Quadratmeter.

Während der Klimawandel im Temperaturbereich klare Anzeichen der Erwärmung zeigt, sind bei der Stärke und Häufigkeit des Niederschlags keine eindeutigen Signale erkennbar.