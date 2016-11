Wolfach Wiesenmeisterschaft 2017 wird im Landkreis Wolfach ausgetragen

Mit der Hilfe des LEV konnte auch das große Weidezaunprojekt am Vorstadtberg in Wolfach im Oktober abgeschlossen werden. Eibinger sprach das Projekt an dem Abend noch einmal explitzit an. Für einen aufhörenden Bewirtschafter mussten vier neue gefunden werden. Die LEV half hier zum Beispiel mit der Antragsstellung. Nun werden die 15,5 Hektar von 6500 Metern Zaun voneinander abgegrenzt. Laut Ebinger grasen dort nun weiterhin Schafe und Ziege.

Neben dem Kassenbericht 2015 trug die neue LEV-Geschäftsführerin auch die Veranstaltungshöhepunkte der kommenden Saison vor, unter anderem "Nix zu meckern?! den Infoabend zu Monte Ziego", "Klauenpflege beim Rind", "Herdenschutz in der Praxis" oder "Heckenpflege in der Theorie und Praxis". Die anwesenden Landwirte, Bauern und Gemeindevertreter hörten zu und schrieben sich manche Termine auf.

In den Landkreisen Wolfach und Rottweil soll zum Beispiel die Wiesenmeisterschaft 2017 ausgetragen werden. Der Kreisverband BLHV (Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband e.V.) Wolfach ist dabei ein wichtiger Kooperationspartner. Bei dem Wettbewerb sollen Landwirte gefunden werden, die ihr Grünland so bewirtschaften, dass es möglichst artenreich und vielfältig ist und gute, ausgewogene Futterqualitäten wie Blumen und Gräser bietet. Bis Mittte Mai können sich Interessenten dafür anmelden. Die Jurybegehung erfolgt Anfang Juni. Der Preis soll im Rahmen des Bauernmarkts in Schiltach vergeben werden.

Zwar gibt es das Schülerfirmen-Projekt im nächsten Jahr nicht mehr, der LEV will aber weiterhin jungen Menschen die Bedeutung regionaler Produkte vom Bauernhof verdeutlichen.

Weitere Informationen: http://www.lev-mittlerer-schwarzwald.de