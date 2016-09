Wolfach "Wichtig ist, dass es weitergeht"

Doch ob die Kinder übernehmen wollen, andere Pläne haben oder keine vorhanden sind, sagt Schrempp oft: "Die Frage nach dem Wert stellt sich recht selten." Bei einem Verkauf könne man den Verkehrswert eines Schwarzwaldhofs oft mit einem niedrigen, mittleren bis hohen sechsstelligen Betrag beziffern. Doch den meisten sogenannten "Übergebern" sei wichtig, "dass der Betrieb weiter geht". "Ich habe es noch nie erlebt, dass ein Landwirt seinen Hof übergibt und an erster Stelle stand das Finanzielle", so Schrempp.

In der Sprechstunde versuche man dann gemeinsam herauszufinden, was die Übergeber und der Übernehmer wollen. Die Übergabe sei eine Vertrauenssache, deshalb falle dieser Aspekt in Familien leichter. "Die außerfamiliären Hofübergabe nehmen stark zu", weiß der BLHV-Geschäftsführer.

Ein Hofübergeber wollte laut Schrempp alles auf einmal: dass der Hof weiterhin bewirtschaftet wird, dass dieser dort wohnen bleiben kann und Geld für die Immobilie. Doch wenn ein Übernehmer 230 000 Euro für einen Hof zahle, dann wäre das ein Kauf und der neue Eigentümer würde selbst bestimmen wollen, was er dort wie mache.

Doch das sei die Ausnahme. Selbst bei der außerfamiliären Hofübernahme könnten die Altbauern in der Regel gut loslassen. Beispielsweise hatte Schrempp einen Termin auf dem Hof eines alleinstehenden Landwirts ohne Nachfahren. Der Nachbarssohn sollte in diesem Fall den Betrieb übernehmen und beide waren sehr froh, begleitet durch die Beratung des BLHV, die Übergabebedingungen erarbeiten zu können. Am Ende bekommt der Altbauer ein Wohnrecht inklusive Nebenkosten, eine kleine Rente und ein Stückchen eigener Wald. Der Nachbarssohn übernahm den Betrieb. "Ich will, dass der Junge Spaß am Hof hat und Geld hat zum Investieren", habe der Altbauer gesagt. Ein Jahr habe die Übergangsphase in diesem Fall gedauert. Das Dokument, das am Ende dieses Aushandlungs- und Kennenlernprozesses zwischen Altbauer und Nachfolger stand, war ein Schenkungsvertrag. Das sei bei den meisten Übergaben so. Und so wie dieses Idealbeispiel verlaufen laut dem BLHV-Experten etwa die Hälfte der Hofübergaben – sowohl inner- als auch außerfamiliär.

Abstimmung zwischen den Parteien nötig

Doch es gebe auch andere Beispiele: wenn zu viele Klauseln im Vertrag, die Vorstellungen zu unterschiedlich seien oder der Übergeber genau bestimmen wolle, wie der Hof weiter bewirtschaftet wird. "Das geht nicht. Dass da keiner einsteigt, ist klar", meint Schrempp und betont: "Abgabe heißt auch, dass man loslassen können muss."

Und ganz selten komme es auch vor, dass ein Hof wegen Nichterfüllung des Vertrags wieder an den Altbauern zurück gehe. Die Hofübergabe laufe als Prozess ab. In verschiedenen Treffen mit dem BLHV-Experten gehe es dann um das Absprechen der Vertragsinhalte. Dafür machen sich die potenziellen Übernehmer ein Bild, wie der Betrieb aktuell laufe, was der Übergeber wolle und wie sich das gemeinsame Leben gestalten werde. Das hängt auch von den räumlichen Gegebenheiten ab: Gibt es ein Leibgedinghaus, wird ein separater Eingang gebaut, zusammen Mittag gegessen? "Diese Phase des Kennenlernens ist die wichtigste", sagt Schrempp. Denn am Ende des Prozesses sollte beide Seiten sagen können: "Die Übergabe ist für mich finanziell gut und der Hof ist in guten Händen." Am Ende stehe dann die Unterschrift des Vertrags und das Eigentum geht über. Auch steuerliche und sozialversicherungstechnische Fragen werden darin erläutert, die Schenkungssteuer fällt beim Übernehmer an. "Wenn die Vertragsunterzeichnung ein schwieriger Einschnitt ist, dann ist grundsätzlich zu hinterfragen, ob die Abgabe in diesem Fall eine gute Idee ist", meint Schrempp.

Im Bildungshaus Kloster St. Ulrich in Bollschweil gibt es am 14. November ein Seminar zum Thema außerfamiliäre Hofübergabe. Arwen Möller