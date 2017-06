Wolfach Wettbewerb

Die Begutachtung der schönsten WM-Wiesen erfolgte vom 15. bis 30. Mai. Die Jury-Begehung war am 1. Juni. Das Gremium setzt sich unter anderem aus Vertretern des LEV Mittlerer Schwarzwald, BLHV Ortsverband Wolfach, BUND Schwarzwald-Baar-Heuberg, Nabu Dunningen, Landesverbands Badischer Imker und des Instituts für Agrarökologie und Biodiversität zusammen. Der WM-Sieger wird am 15. Oktober beim Bauernmarkt in Schiltach feierlich vom LEV, Landkreis Rottweil, prämiert. Wer ins Berufsleben eines Landwirts schnuppern will, kann sich bei Helmut Schneider unter Telefon 07834/86 98 94 oder per E-Mail an helmut.schneider@grubhof.de wenden.

Wolfach-Kirnbach/St. Roman . Eigentlich war Eva Mantel anfangs skeptisch. Sie wollte an dem Wettbewerb gar nicht teilnehmen. Die Wolfacherin, die ihren Hof nur im Nebenerwerb im Heubach führt, und ansonsten in der Pflegebranche tätig ist, hat sich dann mit der Zeit aber doch entschieden, mitzumachen. Und das zahlt sich vermutlich aus.

Ihr "Kollege" Helmut Schneider aus Kirnbach betreibt dies auch im Nebenerwerb und ist ansonsten bei der AOK beschäftigt. Für ihn ist die Teilnahme vor allem ein wichtiges Signal, die Sorgen und Nöte der Schwarzwälder Bauern an die Öffentlichkeit zu bringen. "Was die Landwirtschaft in der Region leistet, ist an der Wiesenmeisterschaft messbar", findet der Schneider, der sein Gehöft in der Evangelischen Grub, einem riesigen Grundstück außerhalb des Kirnbachtals, bezogen hat, das in der Nähe des Moosenmättles liegt.