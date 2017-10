Wolfach Wenn Zeit Nebensache wird

Auf die Idee, dieses Gemüse in die Marmelade zu integrieren, kam er so: "Kürbisse sind seit einigen Jahren im Kommen." Schon Karl der Große habe sie als Heilpflanzen eingestuft. Sie sind nicht nur ein Wintergewächs, sondern auch erfrischend und in der Küche vielseitig einsetzbar, findet er. Zudem kann beim Verzehr mit der Demenz vorgebeugt werden. Und das ist Heß ganz wichtig. Er hat nämlich schon in der Demenzbetreuung des Deutschen Roten Kreuzes in Hausach mitgeholfen (Info) und miterlebt, was es bedeutet, sein Gedächtnis zu verlieren.

"Mittlerweile hat sich die Aktion zu einer Institution entwickelt", sagt er stolz. Aus Erfahrung weiß er, dass die Gläser relativ bald vergriffen sind. Im vergangenen Jahr waren 80 Prozent nach drei Wochen verkauft. Fans müssen sich also ranhalten. Der Preis ist heiß – beträgt aber nur vier Euro.

Manuel Heß (35) hat zwischen 1999 und 2002 seine Ausbildung zum Koch im Naturparkhotel Adler in St. Roman absolviert. Danach war er nebenamtlich im Pflegedienst und in der Demenzbetreuung des DRK Hausach tätig. Als Koch arbeitete er ein Jahr in Hofstetten und zwei Jahre in Gengenbach, bis er 2008 zum "Adler" zurückkehrte. 2016 wechselte Heß zur Küche des Ortenau-Klinikums Wolfach. Seit 2017 ist der 35-Jährige ausgebildeter Wildpflanzenpädagoge.