Wolfach "Weiter so": Kleiner Narrenrat einstimmig wiedergewählt

Als Reisemöglichkeit, vor allem für den Hinweg, schlug Glunk den Zug vor, bei dem mit dem Baden-Württemberg-Ticket oder Europass billiger bezahlt werden könne. Allerdings sind beide nur 24 Stunden gültig. Für diejenigen, die übernachten möchten, lohne sich dies nicht, da sie zweimal bezahlen müssten.

Die Gengenbacher begründen die hohen Preise damit, dass sie beim Massenquartier die Security, das Deutsche Rote Kreuz und das Frühstück stellen müssen. "Ich persönlich finde das viel, aber das haben wir nicht in der Hand", bekannte Glunk.

Zudem kommt: Die VSAN hat eigentlich festgelegt, dass ein Abzeichen nicht mehr als zwei Euro kostet; die Gengenbacher verlangen nun fünf Euro. Auch Kessler ist diesbezüglich gespannt, wie das ausgeht. Begründet wird dieser Preisanstieg damit, dass in dem Betrag auch die Eintrittsgelder für Keller und Bars abgedeckt seien.

Der Kleine Narrenrat empfahl aufgrund dieser Mischkalkulation allen Hästrägern, die Hinfahrt am Samstag, selbstständig zu arrangieren, und bietet an, dass sich alle Shuttle-Bus-Interessierten bis zur Martinisitzung am 11. November anmelden und der Zunft den Mitfahrpreis überweisen. Genauere Angaben werden hierzu noch bekannt gegeben. Glunk kündigte an, dass die gekauften Tickets am 13. Januar bei der Narrenversammlung oder am 20. Januar zwischen 10 und 12 Uhr abgeholt werden können.